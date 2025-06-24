Kritik NATO Zirvesi bugün gerçekleşecek: Erdoğan liderlerle ikili görüşmeler yapacak

Küresel güvenlikte yeni döneme yön verecek kararların alınması beklenen NATO Zirvesi, bugün Hollanda’da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, İran-İsrail arasında sağlanan ateşkes sonrası oluşan ortamın değerlendirilmesi ve NATO’nun savunma harcamalarını artıracak yüzde 5 hedefinin resmileştirilmesi öne çıkacak.









Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak





NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde bir araya geldi. Zirvede, Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik güvenlik tehditleri ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, zirveye katılan liderler arasında yer alıyor.





Erdoğan’ın zirve kapsamında çeşitli ülke liderleriyle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.





Yeni Savunma Yatırım Taahhüdü, zirvenin ana gündemini oluşturacak.





NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, “Liderler, ortak savunmamızı güçlendirmek için cesur kararlar alacaklar. Bu, savunma yatırımı için hedefi yüzde 5’e kadar çıkaracak yeni planı içerecek” dedi. Rutte, ayrıca İran’ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiği konusunda müttefikler arasında uzun süredir ortak bir duruş bulunduğuna dikkat çekti.





Zirve, ABD’nin İran’a yönelik son saldırıları ve İsrail ile İran arasında varılan ateşkes kararının hemen ardından gerçekleşiyor. Bu nedenle, bölgedeki gelişmelerin NATO liderleri arasında güvenlik öncelikleri açısından nasıl yankı bulacağı da yakından takip ediliyor.





İki gün sürecek zirvede alınacak kararların, NATO’nun önümüzdeki yıllarda izleyeceği savunma ve caydırıcılık stratejilerine yön vermesi bekleniyor.





Bir sonraki NATO zirvesi Türkiye'de





Zirvenin ilk gününde liderler ev sahibi Hollanda’nın vereceği yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü liderler oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.





Bir sonraki NATO Zirvesi ise Türkiye’de düzenlenecek.







