Bilal Erdoğan: Kızılelma için bütün sınırlar kalkmalı

"Dünyadaki bu belirsizlikler ortasında Türk dünyasının sırt sırta verebilen, birbirinden güç alabilen dinamiklerle kuşanmasına ihtiyacımız var. Batı sonrası yeni bir paradigma olacaksa, dünyaya daha çok barış, daha çok istikrar vadedecekse, yeniden bir uluslararası hukuk düzlemi gerçekleşecekse, buna inanan ülkelerin bir araya gelip yeni bir paradigmayı konuşuyor, tartışıyor olması lazım. İnanıyorum ki bugün bu salonda olan daha genç, entelektüel kesimin, akademisyenlerin etkisiyle önümüzdeki nesillerin ortaya koyduğu paradigma daha barışçıl, daha istikrarlı bir dünya düzenini bize vaat edebilecektir."