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Normalleşme ziyareti: Erdoğan, Paşinyan’la görüştü

Normalleşme ziyareti: Erdoğan, Paşinyan’la görüştü

04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Görüşmede, normalleşme için atılacak adımlar ve Güney Kafkasya’daki barış süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la görüştü. Erdoğan, Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkati çekti. Erdoğan, Türkiye'nin, bölgenin "kazan-kazan" anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.



#Recep Tayyip Erdoğan
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