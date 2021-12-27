Numan Kurtulmuş 'teftiş' spekülasyonlarına nokta koydu: İmamoğlu'nun şahsıyla ilgili bir soruşturma yok

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili geride kalan gün özel teftiş başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun tüm yönleriyle soruşturulacağı belirtildi.

Söz konusu gelişmeleri Habertürk TV canlı yayınında değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, teftiş üzerinden oluşturulan manipülatif haberlere ve iddialara açıklık getirdi.

"İMAMOĞLU'NA AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA YOK"

Muhalefetin iddia ettiği gibi soruşturmanın İBB Başkanı İmamoğlu'na açılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma söz konusu değildir. Büyükşehirde çalışan içerde ya da şirketlerinde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı iltisaklı olduğu iddiası olan bazı isimler tespit edildiği söyleniyor ve bu isimlerle ilgili bir teftiş yapılacaktır. Yoksa bu kurumsal anlamda belediyenin veya belediye başkanının şahsiyle ilgili bir soruşturma değildir." diye konuştu.

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"DÜNYANIN HİÇBİR DEMOKRATİK ÜLKESİ KABUL ETMEZ"

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, devlete sadakat prensibi içerisinde çalışması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yani ben hem devletin, kamunun kurum ve kurumlarında çalışacağım ama Türkiye'de devleti yıkmaya çalışan ya da sistemi ve rejimi değiştirmeye çalışan bir takım terör gruplarıyla irtibatlı iltisaklı olacağım. Bunu dünyanın hiçbir demokratik ülkesi kabul etmez. Ben bu isimlerle ilgili bir şey bildiğim için söylemiyorum kuralı söylüyorum." dedi.

OYNAT 01:53 Numan Kurtulmuş'tan İBB'ye teftiş açıklaması: Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma yok AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili başlatılan özel teftişe ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturmanın olmadığını belirten Kurtulmuş, 'Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir. Bu isimlerle ilgili bir tahkikat yapılacaktır. Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"DEVLET VAZİFESİNİ YAPACAK"

Konuşmasının devamında İmamoğlu'na seslenen Kurtulmuş, "Hiç endişe etmeye gerek yok. Eğer burada çalışanlar içerisinde gerçekten terörle ilgili isimler varsa bunları ortaya çıkarmak tabi ki hükümetin vazifesidir. Hükümette bu vazifesini nasıl yapacak? Benim vazifem diyerek o isimlerle bire bir uğraşmak yerine bunu bir teftiş mekanizmasını kullanarak ve tek tek her bir dosyayla ilgili kimse bu isimler bunlarla ilgili gerekli incelemelerini yaparak bir karara varacak yoksa bu tekraren söylüyorum Büyükşehir Belediyesiyle ya da başkanıyla ilgili bir soruşturma meselesi değildir." ifadelerini kullandı.

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