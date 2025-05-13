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Odun toplamaya giden kadın sürdüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Odun toplamaya giden kadın sürdüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

16:4513/05/2025, Salı
IHA
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Traktörün altından çıkarılan kadının cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.
Traktörün altından çıkarılan kadının cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 45 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Odun toplamadan dönen Hatice Seğmen idaresindeki 09 PC 865 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Seğmen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından traktörün altından çıkarılan kadının cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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