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Muğla'da traktör devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Muğla'da traktör devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

11:239/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
IHA
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Ağır yaralanan Müslüm Çamur, kurtarılamadı.
Ağır yaralanan Müslüm Çamur, kurtarılamadı.

Yatağan ilçesine bağlı Cazkırlar Mahallesi'nde bu sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Muğla Yatağan'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör, tek taraflı kazada devrilerek ters döndü. Kazada traktör sürücüsü Müslüm Çamur ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen sürücü yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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