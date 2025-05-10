İzmir'de traktör ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Mehmet Y'nin (48) kullandığı 09 ZC 356 plakalı traktör Ahmet A. (33) idaresindeki 43 ABT 938 plakalı otomobille Emirli Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada traktör ve arkasındaki yük taşımak için yer alan bölümde bulunan Ganime K. (44), Aysel S. (33) Fatma Y. (59) ve Fatma T. (62) yaralandı.