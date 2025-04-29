Ongun’un kirası 5,6 milyon lira oldu

Kültür A.Ş. ile birlikte yolsuzluğun merkezi olan İBB iştiraki Medya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un ödediği kira gündemden düşmüyor. Ongun’un Beykoz Acarkent’te yaşadığı lüks villa için yaptığı kira sözleşmesi bu ay sona erdi. Sözleşmeyi yenileyen Ongun, aynı villada kalmaya devam etti. Yenilenen sözleşmede, geçen yıl 3,7 milyon TL olan kira bedelinin ciddi oranda arttığı görüldü. Edinilen bilgiye göre, Murat Ongun’un ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, 14 Nisan 2025 tarihinde ev sahibi Nilay Keser’in hesabına 5 milyon TL gönderdi. Ayrıca aynı gün içerisinde Ongun tarafından ev sahibine 500 bin TL daha EFT yapıldığı, ertesi gün de 121 bin 427 TL ek ödeme gönderildiği belirlendi. Böylece Zeynep Ongun tarafından ev sahibine toplam 5 milyon 621 bin 427 TL ödeme yapıldı. Ev sahibi Nilay Keser daha önce savcılığa verdiği ifadede, kira ödemelerini eksiksiz ve peşin aldığını beyan etmiş, aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirten Murat Ongun da kira ödemelerini geçmiş birikimleri, mevcut gelirleri ve İmamoğlu’nun sağladığı destekle yaptığını açıklamıştı.