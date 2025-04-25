Ongun ve Bağdatlı’nın avukatlarına yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Serkan Günel, firari reklamcı Emrah Bağdatlı’nın avukatı Kazım Yiğit Akalın ve avukat Yiğit Koçoğlu hakkında “yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” ve “tanık beyanlarını baskı yoluyla etkileme” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarttı. Kararın ardından avukatlar Günel ve Akalın gözaltına alındı. Koçoğlu'nun ise İstanbul dışında olduğu öğrenildi. Günel ve Akalın gözaltı gerekçesi olarak açıklanan suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, iki avukatı "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Günel, İBB’ye yönelik operasyonun gerçekleştiği 19 Mart sabahı, Murat Ongun’un evindeydi. Bu durum, savcılık kaynaklarınca “hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendirildi. Akalın, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesinde adı geçen avukat olarak dosyada yer aldı. Abbas’ın ifadesinde, 19 Mart’taki operasyondan 10 gün önce yapılan toplantıya katıldığını belirttiği avukatın Kazım Yiğit Akalın olduğu netleşti. Koçoğlu’nun ise henüz ifadesi alınmamış ve itirafçı olma ihtimali bulunan bazı kişileri, Bağdatlı ile telefonla görüştürüp baskı altına aldığı öne sürüldü. Savcılık, bu görüşmelerin soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelleme amaçlı olduğunu değerlendiriyor. Günel ve Akalın’ın da benzer şekilde potansiyel tanıkları yönlendirerek ya da tehdit ederek ifade vermelerini engellediği öğrenildi. Her üç ismin, soruşturma süreci boyunca elde edilen bilgi ve belgeleri sosyal medya ya da farklı kanallarla paylaşarak gizliliği ihlal ettikleri iddia ediliyor.