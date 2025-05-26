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Ordudaki kripto FETÖ'cülere darbe: Gizli yapılanma çökertildi, 56 asker için tutuklama talebi

Ordudaki kripto FETÖ'cülere darbe: Gizli yapılanma çökertildi, 56 asker için tutuklama talebi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:1026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 36 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Operasyonda yakalanan 56 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay/uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.

İstanbul merkezli 36 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 56 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankesörlü hat kullanmışlar

Bu arada soruşturmada "örgüt mensubu askerlerden sorumlu sivillerin, askerlerle örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan haberleştiği" tespit edildi.

Orduda FETÖ yapılanması

İstanbul merkezli 36 ilde, 23 Mayıs'ta FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 63 zanlıdan 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün astsubay/uzman çavuş rütbelerinde görev yaptıkları belirlenmişti.


Muvazzaf askeri personel olduğu tespit edilen şüphelilerden 56'sı operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.


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