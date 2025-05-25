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Otomobilde 17 ruhsatsız tabancayla yakalandı

Otomobilde 17 ruhsatsız tabancayla yakalandı

15:5425/05/2025, Pazar
DHA
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düzenlediği operasyonda bir otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi buldu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri düzenlediği operasyonda bir otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi buldu.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ile 5 bin 670 mermi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il dışından kente kaçak yollarla silah getirerek ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilere ait araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda, araçta özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerde 17 ruhsatsız tabanca, 5 bin 670 tabanca mermisi, 59 şarjör ve takım halinde horoz ve iğne tertibatı ele geçirildi.


Olayla ilgili baba M.Ö. ile oğlu T.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.Ö. serbest bırakılırken, baba M.Ö. ise ‘Silah ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



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