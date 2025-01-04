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Özel okullarda zam oranları netleşti

Özel okullarda zam oranları netleşti

10:084/01/2025, Cumartesi
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Özel okullar en fazla yüzde 54,8 zam yapabilecek
Özel okullar en fazla yüzde 54,8 zam yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullar gelecek yıl en fazla %54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi ek hizmetlerdeki zam oranı ise en fazla %49,8 olarak belirlendi.

Özel okulların gelecek yıl uygulayabileceği en yüksek zam oranı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde bugün düzenleme yapıldı.


Resmi Gazete'de yayımlandı


Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı.


Söz konusu maddede,
"Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz"
deniliyor.


Bakanlık hesaplıyor


Özel okul fiyatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre hesaplanıyor.


Formüle göre, özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabilecekleri en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirleniyor.


En fazla yüzde 54,89 zam


Bugün açıklanan enflasyon verilerine bu formül uygulandığında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okulların eğitim ücretlerine yapabilecekleri en yüksek zam oranı yüzde 54,8 olarak belirlendi.


Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor.


Kıyafet ve etüt fiyatları ne kadar zamlanacak?


Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı.


Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.


Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek.


Böylece gelecek yıl bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.


#Özel okul
#milli eğitim
#Resmi Gazete

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