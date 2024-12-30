Gazze'de bombardıman altında eğitim

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de çocuklar eğitimleri sürdürmeye çalışıyor. Yeryüzü Çocukları Derneği (YECED), soykırımın sürdüğü Gazze'de hasar almamış binalarda çocuklar için eğitim merkezleri oluşturdu. Ancak en büyük sıkıntı bombalamalar nedeniyle aynı çocukları aynı yerde tekrar bir araya getirebilmek. YEÇED Koordinatörü Gülsüm Özkaya hem Gazze'deki faaliyetleri hem de Kudüs'e açtıkları anaokulu hakkında bilgi verdi. YEÇED, çalışma kapsamında Gazze'deki savaşın yıkıcı etkileri sonucu eğitimden mahrum kalan çocuklara öğrenme ortamı sağlamak için Kuzey Gazze'de zarar görmemiş mevcut binaların okullara dönüştürerek eğitim merkezleri oluşturdu.

Gülsüm Özkaya

PSİKOSOSYAL DESTEK

Eğitimden mahrum kalan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki Gazzeli çocukların temel eğitimlerine devam etmeleri için eğitim içeriğinde, Arapça, İngilizce, matematik, sanat, din dersleri ve fiziksel aktivitelere yer verildi. Eğitim modeli, hızlandırılmış şekilde çocukların yıl kayıplarını telafi etmelerine odaklanarak oluşturuldu. Çocukların travma ve stresle başa çıkmaları için eğitimle birlikte haftalık psikososyal destek seansları da sunuluyor.

YIL KAYBININ ÖNÜNE GEÇECEKLER

Özkaya, Gazze'de ki ailelerin çocuklarının yeni dönemde okula gitmesini istemesi üzerine eğitimde yıl kaybının önüne geçmek için projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Eğitimdeki en büyük problemin devam eden bombardımanda toplu bir alanda bulunmak olduğunu ifade eden Özkaya, “Temel zorluk bombardıman, aynı çocukları aynı yerde bir araya getirebilmek gerçekten çok zor” sözleriyle yaşanan zorluğu ifade etti.

KUDÜS’TE ANAOKULU

Özkaya geçen ay Kudüs'te açılan ve 40 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulu hakkında da bilgi verdi. Özkaya, anaokulunun Filistinlilerin Kudüs'te kalma mücadelesine destek olduğunu söyledi. Anaokulunun en çok baskı yapılan Kudüs'ün eski şehri Bab Hutta Mahallesinde açıldığını belirten Özkaya, burada anaokulu açmalarının sebebini “Burada çocukların eğitimini desteklemek ve ‘Biz burada kalacağız’ demek” olarak açıkladı.











