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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun abisi: Kardeşim iyi CHP’lidir

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun abisi: Kardeşim iyi CHP’lidir

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
15:424/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Davut Tengioğlu (solda) kardeşinin aile tarafından dışlandığını belirtti.
Davut Tengioğlu (solda) kardeşinin aile tarafından dışlandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun (66) abisi Davut Tengioğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Kardeşinin iyi bir CHP’li olduğunu belirten Tengioğlu, "Cinnet halindeyken çocuğunu öldürmüş biriydi. Psikiyatrik sorunları vardı ve aile tarafından tamamen dışlandı” dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Taksim AKM’deki anma töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı girişiminde bulunan şahsın ağabeyi
Davut Tengioğlu
, Yeni Şafak’a konuştu.

"İyi bir CHP’li"


İstanbul'da yaşayan kardeşiyle yaklaşık 20 yıldır görüşmediklerini söyleyen Tengioğlu,
"Cinnet halindeyken çocuğunu öldürmüş biriydi. Psikiyatrik sorunları vardı ve aile tarafından tamamen dışlandı” dedi. Kardeşinin iyi bir CHP’li olduğunu ifade eden Tengioğlu, “Ancak son yıllarda tüm siyasilere kızgındı, paylaşımlarından onu anlıyordum. Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenazesine gitmiş olmasına tepki duymuş olabilir. Herkese öfkeliydi"
diye konuştu.


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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun abisi: Kardeşim iyi CHP’lidir
Gündem / Politika
04 Mayıs, Pazar


'Saldırıyı kınıyorum'


Bir siyasi parti liderine saldırıyı tasvip etmediğini vurgulayan 72 yaşındaki Tengioğlu,
"Toplumun huzurunu bozan, insanları karşı karşıya getiren bu tür girişimler asla kabul edilemez. Kınıyorum. Bu işin tarafı olmak istemem. Siyaset üzerinden milleti birbirine düşürmekten herkes uzak durmalı. Eğer bu işin arkasında birileri varsa, kimse korunmadan adalet önüne çıkarılmalı
" ifadelerini kullandı.

Davut Tengioğlu

Çocuklarını öldürmüştü


Saldırganın 2004 yılında iki çocuğunu feci şekilde katlettiği ortaya çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, cinnet getiren Selçuk Tengioğlu, bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.


Kurşunla yaralanan çocukların ölmediğini farkeden Tengioğlu, bu kez de mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla yaralı çocuklarını öldürdü. Eşinin evi terk ederek Gaziantep'e gittiği belirtilen 5 çocuk babası Tengioğlu'nun diğer çocuğu ise balkondan atlayarak kurtulmayı başardı. Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Tengioğlu'nu evde bıçak ve silahıyla birlikte yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun 2020'de şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenildi.




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