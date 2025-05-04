Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun abisi: Kardeşim iyi CHP’lidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun (66) abisi Davut Tengioğlu, Yeni Şafak’a konuştu. Kardeşinin iyi bir CHP’li olduğunu belirten Tengioğlu, "Cinnet halindeyken çocuğunu öldürmüş biriydi. Psikiyatrik sorunları vardı ve aile tarafından tamamen dışlandı” dedi.
"İyi bir CHP’li"
'Saldırıyı kınıyorum'
Çocuklarını öldürmüştü
Saldırganın 2004 yılında iki çocuğunu feci şekilde katlettiği ortaya çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, cinnet getiren Selçuk Tengioğlu, bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.
Kurşunla yaralanan çocukların ölmediğini farkeden Tengioğlu, bu kez de mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla yaralı çocuklarını öldürdü. Eşinin evi terk ederek Gaziantep'e gittiği belirtilen 5 çocuk babası Tengioğlu'nun diğer çocuğu ise balkondan atlayarak kurtulmayı başardı. Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Tengioğlu'nu evde bıçak ve silahıyla birlikte yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun 2020'de şartlı tahliye ile serbest kaldığı öğrenildi.