Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun abisi: Kardeşim iyi CHP’lidir

"Cinnet halindeyken çocuğunu öldürmüş biriydi. Psikiyatrik sorunları vardı ve aile tarafından tamamen dışlandı” dedi. Kardeşinin iyi bir CHP’li olduğunu ifade eden Tengioğlu, “Ancak son yıllarda tüm siyasilere kızgındı, paylaşımlarından onu anlıyordum. Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenazesine gitmiş olmasına tepki duymuş olabilir. Herkese öfkeliydi"