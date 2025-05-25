Pakistan Başbakanı Şerif'ten görüşme sonrası açıklama: Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı görüşmeye işaret ederek, "Pakistan-Türkiye dostluğu daim olsun" ifadelerini kullandı. Şerif, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği desteği "rahatlık ve güç kaynağı" olarak nitelendirdi.
Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Pakistan'a verdiği destekten dolayı Erdoğan'a teşekkür eden Şerif, "Pakistan halkının Türk kardeşlerine selamlarını" ilettiğini aktardı.
Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, özellikle ticaret ve yatırım alanları başta, ikili ilişkilerde kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirildiğini ifade etti.
Şerif ile Erdoğan'ın "sıcak ve samimi" görüşmesi
Pakistan Başbakanlık Ofisi, Şerif'in Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yayımladı.
Şerif, görüşmede Pakistan'a verdiği "sarsılmaz" destek ve "ilkeli duruşundan" ötürü Türk hükümetine ve halkına teşekkürlerini iletti.
İki ülke arasındaki "kardeşlik" bağlarının güçlü olduğunu söyleyen Şerif, Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteğini "rahatlık ve güç kaynağı" olarak nitelendirdi.
YDSK kararlarına ortak taahhüt
Açıklamaya göre taraflar, Türkiye-Pakistan 7. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında alınan kararların uygulanması konusunda taahhütlerini yineledi.
Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alan taraflar, Gazze'deki insani durumdan duydukları derin endişeyi dile getirdi.
Taraflar, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Filistin halkının insani yardımlara hiçbir engelle karşılaşmadan erişebilmesi için çağrıda bulundu.
Açıklamada, iki liderin bölgesel barış, sürdürülebilir kalkınma ve tarafların ortak refahı için çalışmaya devam etme sözü verdiği belirtildi.