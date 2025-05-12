Papa Francis'in vasiyeti: 'Mutlaka oraya gitsin' diyerek Türkiye'de o şehri işaret etmiş

Geçtiğimiz ay vefat eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, görkemli bir cenaze töreniyle defnedilmişti. Ardından, yerine 69 yaşındaki Kardinal Robert Prevost, yani Papa 14. Leo seçildi. Ancak vefatının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı: Papa Francis’in, yerine geçen yeni Papa’ya "Mutlaka İznik'e git" vasiyetinde bulunduğu öne sürülüyor.

Yeni Papa İznik'e gelecek mi?

Yeni Papa 14. Leo'nun, Francis’in vasiyetine uygun olarak bu yıl İznik'e gitmesi bekleniyor. Papa Francis'in, yerine geçecek halefine İznik ziyareti konusunda yaptığı bu yönlendirme, Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir anlam taşıyor.





İznik, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik Konsili’nin toplandığı şehir olarak dikkat çekiyor. 325 yılında burada toplanan ilk evrensel kilise meclisi, Hristiyanlığın inanç esaslarını belirlemişti. Bu nedenle, İznik’in Papa ve Katolik dünyası için önemi büyük.

Papa Francis'in liderlik görüşleri

Papa Francis, reformist ve merkezci görüşleriyle tanınmış bir liderdi. Eşcinsel hakları ve LGBTQ+ topluluğuna karşı hoşgörülü tutumu ile dikkat çeken Francis, birçok kez ayrımcılığa karşı durdu. Yeni Papa 14. Leo’nun, Francis’in ilerici görüşlerini devam ettirip ettirmeyeceği merak ediliyordu.





İznik'in önemi

İznik, yalnızca Hristiyanlık için değil, dünya tarihi açısından da önemli bir merkez olarak kabul ediliyor. 325 yılında burada yapılan İznik Konsili, Hristiyanlık için temel kabul edilen itikat formülünü kabul etmişti. Dolayısıyla İznik, Hristiyanlık tarihi için bir tür "kutsal toprak" niteliği taşıyor.





Papa Francis’in son vasiyetiyle dikkat çeken İznik ziyareti, Hristiyan dünyası için anlamlı bir adım olarak tarihe geçecek gibi görünüyor.







