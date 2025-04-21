Papa Francis hayatını kaybetti

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesinin ardından, gözler Vatikan’a çevrildi. Papalık seçim süreci, Katolik Kilisesi’nin en yüksek dini makamının belirlenmesinde büyük bir öneme sahip.





Peki, yeni papa nasıl seçilecek?

Papalık seçiminde yetkili olan organ, Katolik Kilisesi’nin Kardinaller Konseyi. Bu konsey, çoğunluğunu piskoposlardan oluşturan kardinallerden oluşuyor. Kardinaller, papa tarafından atanıyor ve ömür boyu bu görevi üstleniyor. Vatikan’ın resmi internet sitesine göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla dünyanın dört bir yanından 252 kardinal, papalık seçiminde oy kullanma hakkına sahip.





Ancak, 1975 tarihli bir kural gereği, 80 yaşını dolduran kardinaller papalık seçimlerinde oy kullanamıyor. Şu an itibarıyla 80 yaşını geçmiş 114 kardinal bulunuyor, bu da papayı seçme yetkisine sahip kardinallerin sayısını 138’e indiriyor.





Geçmişte de çeşitli ilginç olaylar yaşanmıştı. 2013’teki papalık seçimlerinde, sağlık sorunları nedeniyle Roma’ya gelemeyen bir kardinal, oylamadan affını istemişti. Bir diğer kardinal ise uygunsuz davranışları nedeniyle istifa ederek seçimde yer alamamıştı. Bu tür durumlar, seçim sürecine dair belirsizlikleri artırabiliyor.

Papalık seçim sürecinde kardinaller, Vatikan’a davet edilerek "Konklav" adı verilen gizli toplantıya katılıyor. Normalde, Kardinaller Koleji Dekanı, toplantı çağrısını yapma görevine sahip. Ancak 2013’te bu görev, 85 yaşındaki Kardinal Giovanni Battista Re’ye devredilmişti çünkü Kardinaller Koleji Dekanı o dönemde 80 yaşını geçmişti.





Papalık seçimi, aynı zamanda Katolik Kilisesi’nin yönetimini de etkiliyor. Yeni papa seçilene kadar Kardinaller Koleji, geçici olarak kilisenin idaresini üstleniyor. Bu dönem, Katolik dünyası için önemli bir geçiş süreci oluşturuyor.





Vatikan’daki bu tarihi anların ardından, Katolik dünyasının yeni liderinin kim olacağı merakla bekleniyor.







