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Vatikan'a ABD'li Papa

Vatikan'a ABD'li Papa

04:009/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.
Peru'da uzun yıllar görev yapan ve Peru vatandaşlığı da bulunan Prevost, 1982'de rahip olarak atandı.

Vatikan'daki papalık seçiminde dün beyaz dümen tüttü. 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Prevost “14.Leo” adını alarak yeni Papa oldu.

Hristiyan Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan’da gerçekleştirilen papalık seçiminin ikinci günüdeki 3’üncü oylamada yeni papa belli oldu. Sistina Şapeli’nde beyaz dumanın yükselmesinin ardından yeni papanın 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu olduğu duyuruldu. Tarihteki ilk ABD’li papa olan Prevost, Papa 14’üncü Leo adını seçti. Pervost, ayrıca Katolik Kilisesi’nin 267’inci papası olarak kayıtlara geçti.Papalık elbisesi giyinerek Aziz Petrus Bazilikası’nın balkondan meydandaki kalabalığı selamlayan Prevost, kalabalığa İtalyanca, "Barış sizinle olsun" diye seslendi. Papa 14’üncü Leo, konuşmasının başında selefi Papa Francis’e saygılarını sunarak, "Hep birlikte misyoner bir kilise olmayı hedeflemeliyiz. Köprüler ve diyalog kuran bir kilise" dedi. Kardinal Prevost 14 Eylül 1955'te Chicago’da dünyaya geldi. Prevost, Amerika kıtasından ikinci, ABD'den ilk papa olma unvanını kazanırken, yoksullara yönelik tutum ve göçmen politikalarında Papa Franciscus ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor.


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