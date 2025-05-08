Vatikan'dan ikinci kez siyah duman yükseldi: Papa yine seçilemedi

Geçtiğimiz gün ilk ayinle başlayan süreçte oylamalar, her gün sabah ve öğleden sonra yapılacak. Üçte iki çoğunluğu sağlayan aday, Vatikan balkonundan “Habemus Papam” ifadesiyle halka ilan edilecek. Adaylar arasında İtalyan Pietro Parolin, Filipinli Luis Tagle ve Ganalı Peter Turkson gibi dikkat çeken isimlerin bulunduğu bilinirken gelen son dakika haberine göre; Vatikan'da yeni papa yine seçilemedi ve Sistina Şapeli'nden siyah duman yükseldi.









YENİ PAPA NASIL SEÇİLECEK?





Yeni papa kim olacak sorusu, Katolik dünyasının ve küresel kamuoyunun gündeminde. Papa Francis’in 21 Nisan’da 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Vatikan’da yeni ruhani lideri belirleyecek konklav süreci resmen başladı. 133 kardinal, Sistine Şapeli'nde sıkı gizlilik önlemleri altında toplandı. Cep telefonu sinyalleri kesildi, sessizlik yemini edildi. Kardinaller, üçte iki çoğunluk sağlanana dek günde dört oylamaya kadar sürebilecek bu süreçte, dış dünyayla tamamen izole şekilde karar verecek.









SESSİZLİK YEMİNİ EDİLDİ

Vatikan’da yeni papa seçim süreci tüm dünyada merakla takip edilirken, konklav öncesi güvenlik ve gizlilik önlemleri zirveye çıkarıldı. Oy kullanma hakkına sahip 80 yaş altı 133 kardinal, Roma’ya ulaştı. Sistine Şapeli’ndeki oylamadan önce tüm cep telefonu sinyalleri kesilecek, çevrede sinyal bozucular devreye alınacak. Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik çemberi oluşturulurken, girişlerde kontrol noktaları, metal dedektörleri ve anti-drone sistemleri kuruldu. Seçim sürecine dâhil olan yaklaşık 100 kişilik destek personeline de sessizlik yemini yaptırıldı. Bu yemin bozulursa, aforoz edilecek.









PAPALIK SEÇİMİ KAÇ TUR SÜRECEK?

* Konklav süreci, kardinallerin Aziz Petrus Bazilikası’nda yapacakları özel ayinle başlayacak. Ayinin ardından kardinaller ilahi söyleyerek Sistine Şapeli’ne yürüyecek. İlk iş olarak ad ve soyadlarını söyleyerek gizlilik yemini edecekler. Daha sonra tören yöneticisi başpiskopos, “Extra omnes” (yani “Fazla olanlar, gidin”) emrini verecek. Kardinaller Şapel’e kapanacak ve yeni papa seçilene kadar dışarı çıkamayacak.

* Oylama süreci sabah ve öğleden sonra oturumlarında gerçekleşecek. Günde en fazla 4 kez oylama yapılabilecek.

* Adaylardan biri toplam oyların üçte ikisini alırsa papa seçilmiş olacak. Halka haber vermek için Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman çıkacak. En kıdemli kardinal, seçilen adaya hangi papalık adını almak istediğini soracak. Kardinaller Koleji’nin başı, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkacak ve Latince olarak “Habemus Papam”, yani “Bir Papamız var” diyerek halka papayı ilan edecek. Cübbesini giyen yeni papa, balkona çıkarak “Urbi et Orbi” (Şehre ve Dünyaya) olarak bilinen ilk duasını edecek.

* Oylama sürecinde hiçbir aday yeterli oya ulaşamazsa, şapelin bacasından siyah duman çıkacak. Kardinaller akşamları ise Vatikan’ın konuk evlerinde kalacak. Dört gün içinde seçim sonuçlanmazsa, beşinci gün “dua ve sessiz düşünme” için oylama askıya alınacak. Teknik olarak süreç papa seçilene kadar haftalar hatta aylarca devam edebilir. Ancak 20’nci yüzyıldan bu yana, çoğu konklav iki veya üç gün sürdü.





Yeni papanın seçimi, yalnızca Katolik dünyasını değil, küresel siyaseti ve dinlerarası ilişkileri de yakından ilgilendiriyor. Konklavda Papa Françesko’nun izlediği reformist çizgi devam mı edecek, yoksa daha gelenekçi bir yöne mi dönülecek sorusu öne çıkıyor. Uzmanlar Françesko’nun bıraktığı mirasın seçimi etkileyebileceğini belirtiyor. Oy kullanacak 133 kardinalin yüzde 80’ini Françesko tarafından atandı.











