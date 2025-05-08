Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüksek seviyeli acil durum ilan edildi

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, artan tehditlere karşı yüksek seviyeli acil durum ilan edildi. Güvenlik önlemleri artırıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Hindistan'ın son hava saldırılarının ardından yüksek seviyeli acil durum ilan edildi. Başkentteki tüm kamu hastanelerinde acil durum protokolleri devreye sokuldu ve sağlık personelinin izinleri iptal edildi.
Ayrıca, Islamabad Uluslararası Havaalanı kırmızı alarma geçirildi ve tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Bu gelişmeler, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de benzer önlemlerin alındığını gösteriyor .
Hindistan'ın "Operation Sindoor" adıyla düzenlediği hava saldırılarında, Pakistan'ın Peşaver, Muridke ve Muzaffarabad gibi şehirlerinde sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Pakistan, bu saldırıları savaş suçu olarak nitelendirerek misilleme tehdidinde bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Masum şehitlerimizin kanını ödeyeceğiz" diyerek Hindistan'a karşı sert bir duruş sergiledi.