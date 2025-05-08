Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüksek seviyeli acil durum ilan edildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüksek seviyeli acil durum ilan edildi

12:368/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, artan tehditlere karşı yüksek seviyeli acil durum ilan edildi. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Hindistan'ın son hava saldırılarının ardından yüksek seviyeli acil durum ilan edildi. Başkentteki tüm kamu hastanelerinde acil durum protokolleri devreye sokuldu ve sağlık personelinin izinleri iptal edildi.

Ayrıca, Islamabad Uluslararası Havaalanı kırmızı alarma geçirildi ve tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Bu gelişmeler, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de benzer önlemlerin alındığını gösteriyor .


Hindistan'ın "Operation Sindoor" adıyla düzenlediği hava saldırılarında, Pakistan'ın Peşaver, Muridke ve Muzaffarabad gibi şehirlerinde sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Pakistan, bu saldırıları savaş suçu olarak nitelendirerek misilleme tehdidinde bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Masum şehitlerimizin kanını ödeyeceğiz" diyerek Hindistan'a karşı sert bir duruş sergiledi.





#Pakistan
#Hindistan
#Savaş
#İslamabad
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor: MEB tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?