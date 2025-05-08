Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yüksek seviyeli acil durum ilan edildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Hindistan'ın son hava saldırılarının ardından yüksek seviyeli acil durum ilan edildi. Başkentteki tüm kamu hastanelerinde acil durum protokolleri devreye sokuldu ve sağlık personelinin izinleri iptal edildi.

Ayrıca, Islamabad Uluslararası Havaalanı kırmızı alarma geçirildi ve tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Bu gelişmeler, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de benzer önlemlerin alındığını gösteriyor .