Hindistan'dan büyük tahrik: Pakistan topraklarına füzelerle saldırdı

Hindistan’ın söz konusu pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan adımları, ideolojik ortağı İsrail’den aldığı cesaretle attığı düşünülüyor. Gazze’de 19 ayda 52 binden fazla kişiyi katleden İsrail’e her koşulda destek veren Yeni Delhi yönetimi, her yıl İsrail’den 2 milyar dolar değerinde askeri ekipman temin ediyor. İki ülke arasında ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşırken, Hindistan İsrail’in Asya’daki en büyük 3’üncü ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Diğer yandan aşırı sağcı bir yönetim anlayışını benimseyen Modi’nin İslam düşmanı Hindutva ile ilişkisi, Netanyahu’nun Siyonist istilacı Yahudilerlerle ilişkisi ile paralel. Her ikisi de yayılmacı, dışlayıcı, dine dayalı bir devlet kurmayı amaçlıyor ve Müslümanları hedef alıyor.