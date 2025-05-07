Pakistan, Hindistan'a ait savaş uçağını düşürdü

CNN'e konuşan, ismi açıklanmayan üst düzey bir Fransız istihbarat yetkilisi, Hindistan Hava Kuvvetleri filosuna ait Rafale savaş uçağının dün Pakistan tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Yetkili, Fransız makamlarının, düşürülen başka Rafale uçağının olup olmadığını araştırdığını iddia etti.

Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemede Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtmişti. Öte yandan Hint yetkililer henüz bu iddiaya yanıt vermedi.

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.