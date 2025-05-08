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ABD: Pakistan ve Hindistan'a seyahat etmeyin

ABD: Pakistan ve Hindistan'a seyahat etmeyin

11:038/05/2025, Perşembe
DHA
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ABD yönetimi, vatandaşlarına Pakistan ve Hindistan'a gitmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki nükleer gücün sınır hattında karşılıklı saldırı iddiaları ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bölgede istikrarın ciddi şekilde zedelendiği vurgulandı. Açıklamada,
“Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir”
ifadelerine yer verildi.

ABD yetkilileri, bölgedeki Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olmalarını ve gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişime geçmelerini istedi.




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