Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papasını belirlemek için bugün 2, 3 ve 4. tur oylamalar yapıldı.

Hristiyan ruhban sınıfında Papa'dan sonra gelen en üst düzey din adamı olan kardinaller, sabah saatlerinde bir kez daha Sistine Şapeli'ne girdi ve iki oylama birden yaptı.

Her iki oylamadan da 3'te 2 çoğunluğu yani en az 89 oy alan bir kardinal çıkmayınca, papa seçilemedi ve Sistine Şapeli'nin bacasından dün olduğu gibi yine siyah duman yükseldi.

Dördüncü turda beyaz duman: Yeni papa ABD'li

Sistine Şapeli'nin bacasından dördüncü tur sonunda beyaz duman yükseldi.

Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li kardinal Robert Francis Prevost oldu.

Tarihteki ilk ABD'li papa

14'üncü Leo adını alan Prevost, tarihin ilk ABD'li papası oldu.

Yeni papa Robert Francis Prevost kim?

1955 yılında Chicago'da doğan Prevost, hem Amerikan hem Peru vatandaşıdır. Aziz Augustinus Tarikatı'na mensup olan Prevost, uzun yıllar Peru’da misyonerlik yapmış, seminer yöneticiliği ve piskoposluk görevlerinde bulunmuştur.

Papa Francis tarafından 2023 yılında kardinal ve Piskoposlar Dairesi başkanı olarak atanması, onun Vatikan içindeki etkisini artırmıştır. Latin Amerika ile güçlü bağları, onu evrensel bir figür haline getirmiştir.

Yeni Papa nasıl belirleniyor?

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri olan Papa, Vatikan’daki Sistine Şapeli'nde toplanan kardinaller tarafından seçilir. Bu seçime konklav denir. Yeni bir papa seçilene kadar tüm kardinaller burada kilit altında kalır; dış dünyayla iletişimleri kesilir.

Seçim gizli oylama ile yapılır. Her gün birkaç oylama turu düzenlenebilir. Bir adayın papa seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerekir. Oylamalar sonucunda papa seçilemezse veya bir sonuç çıkmazsa, bu durum halka şapel bacasından çıkan siyah dumanla bildirilir. Siyah duman, oyların yakılması sırasında kullanılan özel bir kimyasal karışım sayesinde elde edilir ve “Henüz yeni papa seçilmedi” anlamına gelir.

Eğer bir oylamada yeterli çoğunluk sağlanır ve yeni papa seçilirse, bu kez bacadan beyaz duman çıkar. Beyaz duman, halk arasında büyük bir sevinçle karşılanır çünkü bu “Yeni papa seçildi” demektir. Ardından, Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir yetkili, Latince olarak “Habemus Papam” (Bir papamız var!) ilanını yapar ve yeni papanın ismini duyurur.

Bu gelenek, 13. yüzyıldan beri çeşitli şekillerde uygulansa da, 19. yüzyıldan itibaren dumanla işaret verme yöntemi yaygınlaşmıştır. Duman kullanımı, halkın ve medyanın seçim sürecini görsel olarak takip etmesine olanak tanır.

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