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Parklar ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi yakalandı

Parklar ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi yakalandı

09:5810/06/2025, Salı
IHA
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Uyuşturucu madde kullanan 45 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Uyuşturucu madde kullanan 45 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da parklar, bahçeler ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parklar, bahçeler, metruk binalar ve köprü altlarında uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde kullanan 45 kişi suçüstü yakalandı. Madde kullanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise toplamda 140,65 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ile 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi.


Uyuşturucu madde kullanan 45 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.




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