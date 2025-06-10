İki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sincik ilçesi Uğurlu köyünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin kadın olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.