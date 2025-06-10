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İki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı

İki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı

09:0810/06/2025, Salı
IHA
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Kavganın sebebi henüz bilinmiyor.
Kavganın sebebi henüz bilinmiyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın toplam 7 kişi yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Sincik ilçesi Uğurlu köyünde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir kadın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin kadın olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.


Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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