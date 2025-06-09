Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinin Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. (71) olay yerinde hayatını kaybetti. E.K. (18) ise ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.