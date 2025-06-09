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Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

13:159/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
IHA
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Siirt'in Eruh ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Siirt'in Eruh ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesinin Dönerdöver köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. (71) olay yerinde hayatını kaybetti. E.K. (18) ise ağır yaralanarak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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