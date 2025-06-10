Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Çorlu'da 20 keçi çiftlikten firar etti: Emniyet harekete geçti

Çorlu'da 20 keçi çiftlikten firar etti: Emniyet harekete geçti

08:5310/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu Emniyeti'ne teşekkür etti.
Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu Emniyeti'ne teşekkür etti.

Tekirdağ Çorlu'da çiftlikten kaçan yaklaşık 20 keçi ile 1 çoban köpeği gece yarısı polis tarafından Çorlu Çevre Yolu üzerinde bulundu.

Zafer Mahallesi'nde bulunan besi çiftliğindeki bir çiftçiye ait keçiler kayboldu. Vatandaş, keçilerini bulmak için aramaya çıktı. Keçilerin çevre yolunda görüldüğü ihbarları üzerine bölgeye çıkan çok sayıda polis ekibi keçileri ve başlarında bekleyen çoban köpeğini Esentepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde sağ salim buldu. Çorlu polisi, zamanında müdahale ederek hayvana çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazasının da önüne geçti.


Yol kenarında bekletilen keçiler, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi, keçilerin bulunmasında duyarlılık gösteren Çorlu emniyetine teşekkür etti.




#çorlu
#tekirdağ
#keçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı tarihi: TCMB haziran ayı faiz beklentisi ne yönde, açıklama geldi mi?