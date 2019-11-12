Gündem PKKnın petrolünü İsrail satacak
POLİTİKA

PKK’nın petrolünü İsrail satacak

ABD’de desteğiyle Suriye’deki petrol sahalarını işgal eden PKK/YPG tüm hakları İsrailli Global Development Corporation’a devretti. Anlaşmaya göre İsrailli şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak. PKK 2015-2017 arasında Rakka, Haseke ve Deyrizor’daki yüzlerce petrol kuyusunu ele geçirmişti. Kuyulardan istediği verimi almayan terör örgütü 2019 başlarında İsrailli iş adamı Mordechai Khana ile temasa geçti. Anlaşmayı örgüt adına İlham Ahmed imzaladı. Belgede petrol satışının ABD Hazine Bakanlığı’nın onayına tabi olduğu belirtiliyor.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
PKK ile İsrail arasındaki anlaşmayı örgüt adına İlham Ahmed imzaladı. Belgede petrol satışının ABD Hazine Bakanlığı’nın onayına tabi olduğu belirtiliyor.
PKK ile İsrail arasındaki anlaşmayı örgüt adına İlham Ahmed imzaladı. Belgede petrol satışının ABD Hazine Bakanlığı’nın onayına tabi olduğu belirtiliyor.

Terör örgütü PKK/SDG ile İsrail arasındaki yakın ilişki ortalara saçılmaya başladı. Barış Pınarı Harekatı’nın ardından ABD’de Türkiye karşıtı lobi çalışmalarına öncülük eden İsrail’in terör örgütünün işgali altındaki petrol kuyularının işletilmesi ve pazarlanmasını İsrailli bir iş adamına verdiği ortaya çıktı.

PKK, Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerinde 11 ayrı petrol/doğalgaz bölgesini işgal altında tutuyor.

HER YETKİYİ VERDİLER

Terör örgütü PKK, Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerinde 11 ayrı petrol/doğalgaz bölgesini işgal altında tutuyor. Rimeylan, El Suveydiye, Kebeybe, Merkede, Tişrin, El Cebse, Şedadi, El Ömer, El Tanek, Koniko, El Cefre ve Deyro’daki yüzlerce petrol kuyusu, 2015 ila 2017 yılları arasında değişik tarihlerde terör örgütü tarafından kontrol altına alındı. Buradaki kuyuları verimli bir şekilde çalıştıramayan terör örgütü, kuyulardan azami miktarda petrol çıkarmak için arayış içerisindeyken 2019 yılının başlarında İsrailli iş adamı Mordechai Khana temasa geçti.

PKK YAZILI GARANTİ VERDİ

Şirketin yöneticileri ile görüşen terör örgütü PKK/SDG’nin sözde yurt dışı sorumlusu lham Ahmed şirkete yazılı garanti verdi. Belgede, “Bay Kahana, Suriye Demokratik Konseyi’ni temsilen, bu belge, SDK’nın sahip olduğu petrol satışı ile ilgili tüm konularda şirketiniz GDC’ye verilmiş resmi bir kabuldür. Ayrıca size, yönettiğimiz alanlarda bulunan petrolü keşfetme ve geliştirme hakkını da veriyoruz” ifadeleri yer aldı.

HERŞEY ABD’NİN DENETİMİNDE

Belgenin detaylarında dikkat çeken bir diğer nokta Amerikan denetimi oldu. Buna ilişkin belgede, “Suriye Demokratik Konseyi’nin petrol satışına ilişkin tüm konular her zaman için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) onayına tabidir” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.

400 BİN VARİLE ÇIKACAK

YPG işgali altındaki bölgelerde petrol yataklarına ilişkin verilerin de madde madde paylaşıldığı belgede, “Ham petrol üretiminin günde 400.000 varil olabileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut günlük üretim kapasitesi günde 125.000 varildir. Metrik Ton başına fiyat (7 varile eşittir) 160- 240 dolar arasındadır. Böylece varil başına fiyat 22 - 35 dolar arasındadır” bilgilerine yer verildi. Haziran ayından itibaren İsrailli şirket fiili olarak çalışmalarına başladı.

11 petrol bölgesi var

  • İsrailli işadamı Mordechai Khana, Temmuz ayında Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada anlaşmayı doğrulayarak ABD Başkanı Trump’tan onay beklediklerini açıkladı. Khana şunları kaydetti: “Tek bir hedefim var. Suriye’nin İsrail’le iyi bir komşuluk içerisinde demokratik ve özgür bir şekilde yaşayabilmesi. Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolünde şu anda 11 petrol bölgesi var. Suriye petrolünün ezici çoğunluğu bu bölgede. Bu petrolün İran’a veya Esad rejimine ulaşmasını istemiyorum. Trump yönetimi onay verdiği anda, bu petrolü adil fiyatlarla ihraç etmeye ve onu demokratik Suriye’yi inşa etmek ve savunmak için kullanmaya başlayacağız.”
  • TEK YETKİLİ BENİM!
  • PKK-İsrail anlaşmasını haber yapan ABD’li Los Angeles Times’a göre İsrailli iş adamı Mordechai Kahana, şirketinin Kürt yönetiminin petrol satış hakkı konusunda temsilci haline geldiğini söyledi. Haberde “Kürt yetkili” diye bahsedilen ‘Jia Kürd’ün İsrailli firma ile görüşmeler yapıldığını doğruladığı vurgulandı.

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