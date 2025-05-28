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Polisin 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verdi: Bacağından vurularak yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına ateş açarak karşılık verdi: Bacağından vurularak yakalandı

08:5528/05/2025, Çarşamba
DHA
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Polis, 'Teslim ol' çağrısı yaptığı Ramazan Ç.'nin ateş açması üzerine karşılık verdi.
Polis, 'Teslim ol' çağrısı yaptığı Ramazan Ç.'nin ateş açması üzerine karşılık verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçıp, uzun namlulu tüfekle ekiplere ateş açan Ramazan Ç., gizlenmek için girdiği binaya düzenlenen operasyonda vurularak etkisiz hale getirilip, yakalandı.

Polis ekipleri, hakkında 'İş yeri kurşunlama' suçundan dolayı yakalama kararı bulunan Ramazan Ç.'nin 01 BB 419 plakalı kiralık araç ile ilçede olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Ramazan Ç.'nin kullandığı otomobili Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda durdurmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarında bulunduğu Ramazan Ç., oluşturulan kontrol noktasındaki polislere uzun namlulu tüfekle ateş açarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Ramazan Ç. daha sonra ara sokakta aracını terk edip, yaya olarak kaçışını sürdürdü. Ekiplerin takip ettiği Ramazan Ç., mahalledeki bir binaya girdi.


POLİSLE ÇATIŞTI

Takviye olarak bölgeye aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Şüphelinin girdiği binanın bulunduğu sokak ve çevresini kuşatan ekipler, 'Teslim ol' çağrısı yaptığı Ramazan Ç.'nin ateş açması üzerine karşılık verdi. Polis ekipleri tarafından bacağından vurulup, etkisiz hale getirilerek yakalanan Ramazan Ç., ambulansla tedavi için Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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