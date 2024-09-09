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RTÜK duyurdu: Narin Güran cinayeti soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

17:50 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
RTÜk (Foto: Arşiv)
RTÜk (Foto: Arşiv)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili getirilen yayın yasağının, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığını bildirdi.


Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmi internet sitemizde yayımlanmıştır. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sorumlu medyamıza teşekkür ederken, yayıncı dostlarımızın bundan sonraki haber süreçlerinde Narin yavrumuzun maneviyatını ve mahremiyetini göz önünde bulundurarak hassas davranmalarını önemle rica ediyorum"



#Narin Güran
#RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
#yayın yasağı kaldırıldı
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