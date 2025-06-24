Rum Politis Gazetesi'nden dikkat çeken haber: Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?

Haberde, GKRY'ye gelen Yahudilerin neredeyse bir şehir kurdukları savunularak, Güney Kıbrıs'ta Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için 'Helal' sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu bilgisine yer verildi.