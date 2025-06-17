İsrailliler deniz yoluyla Kıbrıs'a kaçıyor: Binlerce dolar ödeyip Rumlara sığınmaya çalışıyorlar

Terör devleti İsrail beş gün önce İran'a hava saldırıları düzenledi. Yaklaşık 200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri ve nükleer alanda çalışan bilim adamları hedef alındı. İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail'e balistik füzelerle cevap verdi ve Tel Aviv'de birçok noktayı vurdu.

Karşılıklı çatışmalar devam ederken İsrail tarafında Demir Kubbe'nin delinmesi, halkı panikletti. İsrail Haaretz Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler, binlerce dolar ödeyerek deniz yoluyla Kıbrıs'a kaçmaya başladı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



