İran-İsrail savaşı büyüyor: Savaşın dördüncü gününde olan bitenler

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar karşılıklı olarak sürüyor.
İsrail, geçtiğimiz gece İran'a hava saldırıları düzenledi. Yaklaşık 200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri ve nükleer alanda çalışan bilim adamları hedef alındı. İran ise saldırılara karşılık olarak İsrail'e balistik füzelerle cevap verdi ve Tel Aviv'de birçok noktayı vurdu. Karşılıklı çatışmaların dördüncü gecesine girilirken İsrail, İran'da bazı nükleer santralleri hedef almayı sürdürürken, İran'da Hayfa kentine saldırılar düzenledi. İran'ın düzenlediği saldırılar sonucunda Hayfa kentinin çeşitli bölgelerinde yangın çıktı. İşte bölgedeki tansiyonu hat safhaya taşıyan saldırıların kronolojik gelişimi.
Terör devleti İsrail, çarşamba gecesi İran'a kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail, yaklaşık 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer tesislerini, askeri hedeflerini ve sivil yerleşim yerlerini vurdu.
Saldırılarda İran ordusunun onlarca üst düzey ismi ve nükleer bilim adamı ve yüzlerce kişi de hayatını kaybetti.
Çatışmaların dördüncü gecesine girilirken yaşananların kronolojik gelişimi ise şöyle:
16 Haziran'dan itibaren; 00.37:
İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.
23.56:
İsrail İran'ın silah üretim kapasitesine kapsamlı bir saldırıyı daha tamamladığını açıkladı.
23.35:
İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 98 kişi artarak 224'e, yaralananların sayısının da 1277'ye yükseldiğini duyurdu.
22.58
: İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Komutan Muhammed Kâzımî, İstihbarat Başkan Yardımcısı Komutan Hasan Muhakkik ve Komutan Muhsin Bâgerî hayatını kaybetti.
22.09
: İsrail, Tahran'da İran Dışişleri Bakanlığı binasını vurdu. Çok sayıda bakanlık çalışanı yaralandı.
20.59
: İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti.
İran-İsrail savaşı büyüyor: Savaşın dördüncü gününde olan bitenler
Dünya
16 Haziran, Pazartesi
20.36
: İsrail ordusu: İran'dan yeni füze saldırısı düzenlendi.
20.09
: İsrail Savunma Bakanlığı, İran'ın batısına yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.
İran-İsrail savaşı büyüyor: Savaşın dördüncü gününde olan bitenler
Dünya
16 Haziran, Pazartesi
19.38
: İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tahran başta olmak üzere çeşitli kentlere düzenlediği saldırılarda 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin yaralandığını bildirdi.
18.57
: İsrail ordusu, İran'ın doğusundaki Meşhed Havalimanı'nda bir İran yakıt ikmal uçağına saldırdığını açıkladı.
18.40
: İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı bildirildi.
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