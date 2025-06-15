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Güney Kore ve Avustralya'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin 'itidal' çağrısı

Güney Kore ve Avustralya'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin 'itidal' çağrısı

11:5215/06/2025, Pazar
AA
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Güney Kore ve Avustralya
Güney Kore ve Avustralya

Güney Kore ve Avustralya, İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore'nin bölgede tansiyonun yükselmesini desteklemediği vurgulanarak, askeri çatışma ve gerilimin tırmanmasına karşı olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin bu tutumunu Kanada'daki G7 Zirvesinde de dile getireceği aktarıldı.

Avustralya

ABC News'e değerlendirmelerde bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise çatışmalara ilişkin her iki tarafla da görüştüğünü belirtti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, çatışmaların bölgedeki tüm tarafları olumsuz etkileyeceğini belirterek, İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulundu.

Wong, diplomasi ve diyalog yoluna geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.



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