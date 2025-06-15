Güney Kore ve Avustralya'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin 'itidal' çağrısı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Güney Kore'nin bu tutumunu Kanada'daki G7 Zirvesinde de dile getireceği aktarıldı.

ABC News'e değerlendirmelerde bulunan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise çatışmalara ilişkin her iki tarafla da görüştüğünü belirtti.