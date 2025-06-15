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İngiltere Başbakanı Starmer: Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz

İngiltere Başbakanı Starmer: Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz

11:0815/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
DHA
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer
İngiltere Başbakanı Keir Starmer

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, G7 Zirvesi için Kanada'ya yaptığı yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını belirterek, “Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında konuşurken "Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır” dedi.

Starmer, G7 Zirvesi için Kanada'ya yaptığı yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Starmer, Orta Doğu'daki gelişmelerin çok hızlı yaşandığını belirterek, “Jetler de dahil olmak üzere bölgeye varlıklarımızı taşıyoruz. Bu tamamen bölge genelinde olası durumlarda destek amaçlıdır. Sürekli verdiğimiz mesaj tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Bu nedenle attığımız her adım ve yaptığımız her görüşme, gerginliği azaltmaya yöneliktir” diye konuştu. Starmer, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmede İsrail'in güvenliğini de ele aldıklarını kaydederek, “İngiltere'nin İran'ın nükleer programıyla ilgili uzun süredir devam eden bir endişesi var” ifadelerini kullandı.



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