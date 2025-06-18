İsrail'den çıkış yasak: Netanyahu kendi halkını canlı kalkan yaptı

Haydut devlet İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki nükleer tesisler ve askeri noktalara başlattığı saldırılar, İran’ın karşı füze saldırılarıyla kapsamlı savaşa dönüşürken, İsrail’deki yerleşimciler kaçış yolları arıyor. İran’ın 5 gündür sık sık gerçekleştirdiği sürü balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları, başta başkent Tel Aviv ve stratejik liman kenti Hayfa olmak üzere İsrail’de büyük bir yıkıma sebep oldu. Demir Kubbe ve ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı hava savunma sistemlerinin yetersiz kalmasıyla İsrailliler, ülkeden kaçış yolları aramaya başladı. İsrail hükümeti, 13 Haziran’dan beri havalimanlarını kapalı tutarken, sivil uçakları da yurt dışına göndererek çıkışları engellemeye çalışıyor. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev de yabancı uyruklular ve turistler hariç, İsrail vatandaşlarının ülkeden çıkmasını yasaklayan bir kararname yayınladı. Buna karşılık İsrail medyasında Tel Aviv’in boşaltılması yönünde çağrılar artıyor. Çok sayıda İsrailli de deniz yoluyla kaçmaya çalışıyor. Haaretz gazetesinin geçtiğimiz ay yayınladığı bir anket, Gazze savaşının sebep olduğu kriz ve ekonomik kırılganlık nedeniyle İsrail vatandaşlarının yüzde 40’ının fırsat bulmaları halinde ülkeden çıkışı düşündüğünü ortaya koymuştu.





Binyamin Netanyahu





ÇİFTE VATANDAŞLARA ENGEL

İsrail’in çeşitli yerlerine yağan füzelerin ardından istilacı İsrail vatandaşları çıkış yolları ararken, İsrail işgaline destek olan müttefik ülkeler de kendi vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Bu ülkelerin başında ise ABD geliyor. ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, 14 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’de en az 700 bin Amerikan vatandaşı olduğunu bildirmişti. ABD basınında yer alan haberlerde ise ABD’nin işgal altındaki Kudüs’teki büyükelçiliğinin İsrail’den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplamak için ön çalışma yaptığı bildirildi. Amerikan Büyükelçisinin çifte vatandaşlığa sahip Amerikalıları tahliye etmek için Netanyahu ile görüştüğü ancak sonuç alamadığı da medyaya yansıdı. Netanyahu'nun amacının Batılı ülkelerden İsrail çifte vatandaşlarını savaşta bir koz olarak kullanmak olduğu değerlendiriliyor.





AVRUPALI ÜLKELER DE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail’in bir başka müttefiki olan Almanya ve İngiltere, yapılacak olası bir tahliye operasyonunda ülkeden çıkarılacak vatandaşlarına büyükelçiliklerde tutulmaya başlanan kriz listelerine isimlerini kaydetme çağrısı yaptı. İki ülke, havayolunun kapalı olması, Lübnan ve Suriye’den tahliye yapılamaması nedeniyle vatandaşlarını Ürdün üzerinden tahliye etmeye hazırlanıyor. Slovakya ve Portekiz, tahliye için GKRY’yi kullanacaklarını ilan ederken Litvanya da alternatif aradığını bildirdi.





40 BİN TURİST MAHSUR KALDI

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların başlamasıyla çıkış yollarının kapanmasının ardından yaklaşık 40 bin yabancı turistin de ülkede mahsur kaldığı bildiriliyor. Bazı turistler deniz yoluyla GKRY'ye ulaşmaya başladı ancak bu yolculuklar sınırlı sayıda ve oldukça yüksek fiyatlarla gerçekleşiyor. Facebook grupları üzerinden organize edilen bu geçişlerde, yüksek talep nedeniyle bilet fiyatları yüzlerce avrodan binlerce avroya yükseldi.





GELDİKLERİ YERDEN GİDİYORLAR

Havayollarının kapalı olmasıyla denize yönelen İsrailli yerleşimciler, Hayfa, Askalan ve Herzliya gibi kentlerden bindikleri teknelerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) kaçmaya başladı. Söz konusu çatışma ortamından kaçış dalgasına hem yabancı turistler hem de bazı İsrailliler dahil oldu. Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya marinasında deniz yoluyla ülkeden çıkış için pazarlık yapan insanların bir kısmı ülkelerine dönmek isteyen turistler olurken, bazıları ise yurt dışındaki çocuklarının yanına gitmeye çalışanlardan oluşuyor. Sosyal medyada, kaçmak isteyen İsrailliler bu kentlerdeki limanlarda yaptığı pazarlıklara ve teknelere binişine dair görüntüler yayınlandı. Bu görüntüler, Filistin’in işgal edildiği 1948 savaşı sırasında, Avrupa ve diğer bölgelerden gemilerle gelerek Filistin’e yerleşen Yahudi istilacılara ait görüntüleri hatırlattı. Filistinli aktivistler, 1948 yılına ait görüntüleri paylaşarak, tarih

tersten tekerrür ediyor yorumları yaptı.





YURT DIŞINA GİDENLER DÖNMÜYOR

İsrail hükümetinin resmi verilerine göre, 13 Haziran itibarıyla, İsrail’de yerleşik olan ancak yurtdışında bulunanların sayısı 100 bini aşıyor. Ancak sadece 3 bin İsrail vatandaşının dönmek için başvurduğu geri kalan binlerce kişinin ise Filistinlilerden gasbettikleri mülklerini satıp tamamen ikinci vatandaşı oldukları ülkelere yerleşmeyi tercih edebileceği kaydedildi.



