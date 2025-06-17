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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri telefonda görüştü: Netanyahu bölge için en büyük tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri telefonda görüştü: Netanyahu bölge için en büyük tehdit

19:5017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sani ile görüşmesinde Gazze ve Suriye için telkinlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sani ile görüşmesinde Gazze ve Suriye için telkinlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erdoğan, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti."

Ayrıntılar geliyor...

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