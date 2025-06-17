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ABD Başkanı Trump: Hamaney'in saklandığı yeri biliyoruz

ABD Başkanı Trump: Hamaney'in saklandığı yeri biliyoruz

19:2217/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
IHA
AA
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Trump, İran dini lideri Hamaney'i ölümle tehdit etti.
Trump, İran dini lideri Hamaney'i ölümle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran semalarında tam ve eksiksiz hava kontrolü sağladıklarını açıkladı. "Hamaney'in saklandığı yeri biliyoruz" diyen Trump, "İran'ın lideri kolay hedef. Onu öldürmeyeceğiz ama sabrımız tükeniyor" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile girdikleri savaşı bitirmek için İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya benzer konuştu.

"Hamaney'i öldürürüz"

"Sözde 'Yüce Lider Hamaney'in saklandığı yeri biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende"
diyen Trump,
"Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere."
dedi.

"İran'da tam hava kontrolümüz var"

Trump ayrıca, İran semalarında tam ve eksiksiz hava kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


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