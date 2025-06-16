Netanyahu'dan 'Hamaney'e suikast' tehdidi: Bu gerilimi daha da artırmaz savaşı bitirir

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran dini lideri Ali Hamaney'i ölümle tehdit etti. Hamaney'e suikastı işaret eden Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bu, gerilimi daha da artırmaz, aksine savaşı sona erdirir." diye konuştu.
İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında, aralarında Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı ile nükleer bilim insanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti.
İki ülke arasındaki füze ve İHA savaşı dördüncü gününde de artarak sürerken terör devletinden İran'a yönelik yeni bir tehdit açıklaması geldi.
Netanyahu'dan 'Hamaney'e suikast' tehdidi: Savaşı bitirir
Netanyahu, İran dini lideri Ali Hamaney'i ölümle tehdit etti.