Netanyahu Gazzeli çocuklardan neden korkmalı?

Yaklaşık 20 aydan uzun süredir devam eden saldırılar boyunca, Gazze nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan çocuklar; evlerini korku içerisinde terk etmeye zorlanmanın, evlerinin başlarına yıkılmasının, aile üyelerini, yakınlarını, arkadaşlarını ve komşularını kaybetmenin acısını tatmış; ölümün her an gerçekleşebileceği bir atmosferde yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Bu çocuklar, her gece gözlerini yumarken bunun son uykuları olup olmadığını bilmeden gözlerini kapatmakta; enkazın arasından olan biteni izlerken, burunlarına sinmiş kan kokusu ile yeni ölümlerin yaşanmakta olduğunu sezmekteler. Ve ölüm, Gazze’nin tüm coğrafyasında adeta somut ve sürekli bir varlık hâlini almaktadır.