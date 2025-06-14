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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu dünyayı felakete sürüklüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu dünyayı felakete sürüklüyor

04:0014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a saldırılarını “provokasyon” olarak niteleyip İran’a kayıpları için başsağlığı diledi. Erdoğan şu mesajı verdi: “Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir ‘dur’ demelidir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in, Gazze başta olmak üzere bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşıdığını belirtti. Sosyal medya hesabından İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HAYDUTLUĞUNA ARTIK 'DUR' DEYİN

Erdoğan, şunları kaydetti: “İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir ‘dur’ demelidir.”

ÇATIŞMA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Erdoğan, Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgeyi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



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