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Körfez'de ekonomi NATO'da diplomasi öne çıkacak: Üç kritik ziyaret

Körfez'de ekonomi NATO'da diplomasi öne çıkacak: Üç kritik ziyaret

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haziranın ikinci yarısında önce Kuveyt ve Umman'a, ardından NATO Zirvesi için Hollanda'ya gidecek. Erdoğan'ın 17-18 Haziran günlerinde çıkacağı Körfez turunda, savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere, önemli işbirliklerine imza atılacak. 24-25 Haziran günlerinde de Hollanda’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak Erdoğan, küresel ve bölgesel konularda yoğun diplomasi yürütecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun bir diplomasi trafiğine başlıyor. Erdoğan, bu ayın ikinci yarısında Kuveyt ve Umman’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek, ardından Hollanda’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak. Ziyaretlerin, hem Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle artan ekonomik ve stratejik iş birliğini pekiştirmesi hem de NATO bünyesinde güvenlik politikalarının ele alınacağı temaslara zemin hazırlaması bekleniyor.


İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi turunun ilk durağı 16-17 Haziran tarihlerinde Kuveyt olacak. Erdoğan, geçen yıl Mayıs ayında Ankara’da ağırladığı Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bu kez Kuveyt’te bir araya gelecek. Bu görüşmede savunma, enerji ve inşaat alanlarında yeni anlaşmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye ile Kuveyt arasında son bir yılda toplam altı anlaşma imzalanmış, Baykar tarafından üretilen TB2 SİHA’ların satışı kapsamında 367 milyon dolarlık sözleşme hayata geçirilmişti. Kuveyt’in Türkiye’deki yatırımlarının tutarı ise 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda.


ENERJİ DİPLOMASİSİ

Erdoğan’ın 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Umman ziyareti de enerji diplomasisi açısından önem taşıyor. Türkiye ile Umman arasında Nisan 2024’te imzalanan 10 yıllık doğalgaz tedarik anlaşması kapsamında her yıl 1 milyon ton LNG sevkiyatı yapılması kararlaştırılmıştı. Erdoğan’ın ziyareti sırasında bu anlaşmanın uygulama süreci ve yeni yatırım fırsatlarının gündeme gelmesi bekleniyor.


HAZİRAN SONU NATO ZİRVESİ

Körfez temaslarının ardından Erdoğan, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’da düzenlenecek olan NATO Zirvesi’ne katılacak. Zirve kapsamında, Erdoğan ile yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın ilk kez yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, NATO’nun genişleme politikası ve Türkiye’nin bölgesel güvenlik öncelikleri yer alacak.


GAZZE VE UKRAYNA KRİZİ DE MASADA

Erdoğan’ın diplomatik temaslarında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Rusya-Ukrayna Savaşı da gündemde olacak. Türkiye, barışçıl çözüm girişimlerini yeniden canlandırmayı ve bölgesel istikrar için diplomatik kanalları açık tutmayı hedefliyor.


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