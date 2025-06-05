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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile telefonda görüştü

14:295/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tebriği için kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkati çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Paşinyan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.



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