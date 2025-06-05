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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

12:465/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı tarafında sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


T.C. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Malezya Başbakanı İbrahim’in Kurban Bayramı’nı da tebrik etti."



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