İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.





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İstanbul Valiliği, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından söz konusu belediye meclislerinin, belediye başkan vekillerini seçmeleri için 11 Haziran'da toplanmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.





Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarih ve 2025/615 sorgu sayılı kararıyla, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarih ve 2025/895 sorgu sayılı kararıyla, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Haziran 2025 tarih ve 2025/337 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı hatırlatıldı.





Bu kişilerin İçişleri Bakanlığının 5 Haziran 2025 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereği, Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye Meclislerinin belediye başkanı vekillerini seçmek üzere 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." denildi.





İstanbul merkezli soruşturmalarda tutuklanan İstanbul Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:





1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;





Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.





2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;





Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.





3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;





Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.





4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;





Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.





5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.







