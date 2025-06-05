MSB'den Yunanistan'a 'harita' tepkisi: Nostaljik avuntulardan vazgeçin

"Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak eden Sayın Bakanımız tarafından, İttifak'ın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuyla komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır. Yine toplantılar çerçevesinde, Sayın Bakanımız tarafından Belçika ve Letonya Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü formatta gerçekleştirilen görüşmelerde askeri ilişkilerimiz, savunma ve güvenlik ile savunma sanayi alanında işbirliği imkanları ve bölgesel güvenlik konuları ele alınmıştır. Sayın Bakanımız temas ve görüşmelerine bugün de devam etmektedir."