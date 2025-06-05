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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mesud Pezeşkiyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Mesud Pezeşkiyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Said ile telefonda görüştü. Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Liderlerin Kurban Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, ikili ilişkileri de değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, liderlerle bayramlaştı. Erdoğan ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Erdoğan Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.


EL SAİD’LE DE KONUŞTU

Ardından Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile de telefonda görüştü. Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınan görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.


#Recep Tayyip Erdoğan
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