Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden sağlığa, eğitimden savunma sanayisine kadar birçok alanda tarihi nitelikte işbirliklerine imza attığını ifade etti.