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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

15:065/06/2025, الخميس
AA
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Prabowo Subianto - Recep Tayyip Erdoğan.
Prabowo Subianto - Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden sağlığa, eğitimden savunma sanayisine kadar birçok alanda tarihi nitelikte işbirliklerine imza attığını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Cumhurbaşkanı Subianto'nun Kurban Bayramı'nı da kutladı.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto
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