'Esra Albayrak, İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasına yalanlama geldi

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sayın Esra Albayrak'ın ”İsrail'in İran'a yönelik saldırısında, hayatını kaybeden generallerin ölümünden dolayı sevindiği" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sayın Esra Albayrak'ın ”İsrail'in İran'a yönelik saldırısında, hayatını kaybeden generallerin ölümünden dolayı sevindiği" iddiası doğru değildir.

İsrail propaganda hesaplarının paylaşımında geçen X hesabının Sayın Esra Albayrak Hanımefendi ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu durum, ilgili hesabın profil fotoğrafından da anlaşılmaktadır.

Soykırımcı İsrail yanlısı propaganda hesaplarının, yine aynı sosyal medya hesabının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yaptığı daha önceki yalanlamalarımızdan hatırlanacaktır.

Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrardan yanadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail’in vahşi saldırganlığına karşı uluslararası platformlarda ortaya koyduğu tutum bilinmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in İran'a yönelik menfur saldırısını lanetlemiş; Türk milleti adına komşu İran halkına taziyelerini bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."











